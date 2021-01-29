Китайские летчики учились атаковать корабли ВМС США в Южно-Китайском море

Китайские военные самолеты имитировали ракетные удары по американскому авианосцу в ходе недавних военных учений в Южно-Китайском море, сообщает Financial Times, ссылаясь на данные разведки США и их союзников.

По данным Министерства обороны Тайваня, 23 января ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направила 11 самолетов в юго-западный сектор зоны ПВО Тайваня, а на следующий день — еще 15 самолетов в тот же район. В ответ США направили в регион ударную группу во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». По данным издания, бомбардировщики и некоторые истребители, участвовавшие в учениях НОАК, использовали группу кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» в качестве имитируемой цели. Источники газеты сообщают, что пилоты бомбардировщиков Н-6 во время переговоров озвучивали команды на наведение и сброс противокорабельных ракет на авианосец, отрабатывая таким образом маневры атаки на корабли американских ВМС в Южно-Китайском море.

Кирилл Сарханянц