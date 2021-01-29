Выдача микрозаймов в Удмуртии за 2020 год сократилась на 10,2%

За 2020 год в Удмуртии выдали 273,55 тыс. микрозаймов. Это на 10,2% меньше, чем в 2019 году, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача займов МФО сократилась за год на 0,9% — с 18,96 млн ед. до 18,78 млн.

Больше всего микрозаймов за 2020 год было выдано в Москве (901 тыс. ед.), Московской области (801,2 тыс.), Краснодарском крае (692,6 тыс.), Свердловской (683,8 тыс.) и Кемеровской (641,8 тыс.) областях. Наибольшее сокращение выдачи по сравнению с показателем 2019 года, помимо Удмуртии, отметили в Архангельской (на 20,3%), Белгородской (на 17,4%), Вологодской (на 14,9%) и Оренбургской (на 8,7%) областях. Самый значительный рост выдачи зафиксировали в Московской области (на 14,7%), Москве (на 12,8%), Приморском крае (на 11,7%), Кемеровской (на 10,2%) и Иркутской (на 7,4%) областях.

«После сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов "до зарплаты" полностью восстановилась. В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Однако, стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.