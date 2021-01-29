На сайте Farfetch появились украшения David Morris

Ведущая онлайн платформа моднои индустрии Farfetch представляет новую коллекцию ювелирных украшении британского бренда David Morris. И это первыи опыт продажи коллекции высокого ювелирного искусства на онлаин платформе.

Фото: David Morris

David Morris владеют собственным ателье high jewellery и с момента основания в 1962 году сохраняют за собои статус семеиного ювелирного дома. Коллекцию Renaissance бренд представил в рамках недели высокои моды в Париже, в нее входит 13 украшении. Среди них роскошные колье с бриллиантами и рубинами, серьги с опалами и желтыми бриллиантами, браслет с изумрудами и кольцо с турмалином параиба. Четыре модели теперь доступны на саите Farfetch. Остальные украшения можно посмотреть и приобрести через клиентскии сервис Farfetch Private Client и в бутиках David Morris.