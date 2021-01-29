На петербургском предприятии «ОДК-Климов» начались испытания двигателя ВК-650В

На стенде петербургского АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в Петербурге начались испытания нового двигателя ВК-650В, предназначенного для вертолетов Ка-226Т.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в настоящее время успешно выполнена первая часть программы испытаний агрегата. Напомним, двигатель – демонстратор ВК-650В был собран в ОДК-Климов в декабре 2020 года. Почти 12% деталей для него были изготовлены методом 3D-печати.

Двигатель имеет взлетную мощность 650 л.с., сертификат на него планиурется получить в 2023 году.