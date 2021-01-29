РФПИ увеличил долю в «AliExpress Россия»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Mubadala Investment Company и другие неназванные суверенные фонды Ближнего Востока приобрели 7,85% акций совместного предприятия «AliExpress Россия» у Alibaba Group, говорится в сообщении РФПИ.

Совместное предприятие «AliExpress Россия» создано в октябре 2019 года. Alibaba Group получила в нем 55,7% экономической доли, «МегаФон» — 24,3%, Mail.ru Group — 15% и РФПИ — 5%. Тогда РФПИ инвестировал в совместный бизнес $100 млн и зарезервировал за собой право приобрести у Alibaba Group акции этого СП на сумму $194 млн, говорилось в сообщении Mail.ru Group.

Дмитрий Шестоперов