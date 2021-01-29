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В Пензенской области выделят 370 млн рублей на благоустройство территорий

В Пензенской области на благоустройство территорий в 2021 году планируется направить 370,4 млн руб. из которых 352,5 млн руб. — средства федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 59 территорий — 38 общественных и 21 дворовую. При этом один объект удалось включить в перечень благодаря экономии по торгам, уточняют в управлении.

В 2020 году благоустроили 30 дворовых территорий и 43 общественных пространства.

Мария Шахрай


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