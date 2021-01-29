В Татарстан сегодня поступит новая партия вакцины от COVID-19

Сегодня, 29 января, в Татарстан должна поступить новая партия вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы Минздрава региона Владимир Жаворонков.

«Она сейчас в дороге находится, должна к нам приехать сегодня. Сколько доз, мы с вами договорились на прошлом брифинге, что, как только получаем, все детально сообщаем по факту приема этой вакцины», — отметил господин Жаворонков.

По данным Минздрава Татарстана, на сегодняшний день в республике израсходовали 93,8% вакцины от коронавируса. Всего провакцинированы 12 610 человек, в том числе 2463 человек, получивших вторую дозу прививки.

"Ъ-Казань"