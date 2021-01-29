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В Кургане суд на 10 суток арестовал сотрудника штаба Алексея Навального

Курганский городской суд назначил 10 суток административного ареста последнему остававшемуся на свободе сотруднику местного штаба политика Алексея Навального Антону Талыкову. Информация об этом опубликована в Telegram-канале организации. Активиста наказали за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ).

31 января в Кургане планируется провести шествие в поддержку Алексея Навального и его арестованных сторонников. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», координатора курганского штаба Алексея Шварца задержали накануне акции 23 января и арестовали на 30 суток. Еще двух сотрудников – Никиту Ильиных и Софью Лопатину в прошлую субботу отправили под арест на девять и восемь суток соответственно.

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