В Ярославской области почти 10 тысяч человек сделали прививку от COVID-19

В Ярославской области по данным на 29 января 9803 жителя региона были вакцинированы от коронавируса, сообщили в областном оперативном штабе. По данным оперштаба, только за минувшие сутки прививки были сделаны более 1,5 тыс. человек.

В оперативном штабе уточнили, что из числа всех вакцинированных 401 человек прошел оба этапа вакцинации. Всего на данный момент в Ярославскую область поступило более 22,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V».

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может поставить любой желающий, у кого нет противопоказаний. В регионе в настоящее время открыто 39 пунктов вакцинации. В оперштабе уточнили, что в дальнейшем число пунктов, где можно будет сделать прививку от коронавируса увеличится до 46.

Антон Антонов