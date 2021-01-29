Подростка из Ижевска будут судить за убийство при превышении самообороны

16-летнего подростка из Ижевска будут судить за убийство при превышении пределов самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в ночь со 2 на 3 сентября обвиняемый находился дома в состоянии опьянения. Около 01:00 к нему пришли местные жители для выяснения обстоятельств конфликта, который ранее произошел между подростком и его матерью. Обвиняемый не желал встречаться с ними и спрятался в подвале. «Гости» незаконно проникли в дом и вывели подростка, который взял с собой нож, из подвала. На улице между ним и одним из пришедших — 20-летним ранее судимым мужчиной — возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил обвиняемого, а когда тот стал убегать, догнал и остановил. В этот момент подросток ударил его ножом в грудную клетку.