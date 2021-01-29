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Сотрудника челябинского штаба Навального арестовали на пять суток

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал сотрудника местного штаба политика Алексея Навального Александра Копьева на пять суток. Об этом сообщает организация в своем Telegram-канале. Он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). По данным штаба, полиция задержала Александра Копьева вчера вечером, ночь он провел в дежурной части.

Челябинские сторонники оппозиционного политика Алексея Навального намерены провести несанкционированное шествие 31 января. Координатор штаба Артем Яумбаев находится под арестом с прошлой акции 23 января.

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