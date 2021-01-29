Компания «Геопарк» требует с мэрии Белгорода почти 55 млн рублей

ООО «Геопарк», арендующее 6 га в Центральном парке облцентра, подало иск к администрации Белгорода с требованием 54,8 млн руб., следует из материалов суда. Иск пока не принят к производству. На фоне конфликта мэрии и «Геопарка» (чиновники намерены расторгнуть долгосрочный договор аренды и получить в собственность расположенное на участке имущество), администрация города пытается банкротить арендатора из-за задолженности 7,5 млн руб.

По данным мэрии, «Геопарк» с 2007 года арендует четыре земельных участка общей площадью 6,3 га, на которых расположены аттракционы, скейт-парк «Крылья» и детский центр «Тропикано». С 2000-го арендатором 24,5 га было ЗАО «Выбор», которым руководил Александр Каракулов. В 2010 году «по просьбе Александра Каракулова» мэрия уменьшила площадь арендуемой земли до 6,3 га.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Геопарк» зарегистрировано в Белгородской области в апреле 2005 года. Основным видом деятельности указаны многоцелевые центры и подобные заведения с преобладанием культурного обслуживания. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 31,1 млн руб., чистая прибыль — 938 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Александр Каракулов. Он также владеет и управляет местными ООО «Парк XXI века» (зрелищно-развлекательная деятельность) и ООО «Техносила» (культурное обслуживание).

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Арбитражный аттракцион».

Ирина Лобанова