На Ставрополье директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 16 млн рублей

В Ставропольском крае в отношении директора ООО «Аристей» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемая в третьем и четвертом кварталах 2018 года и 2019 года не уплатила НДС, представляя в налоговую службу заведомо ложные сведения. Сумма задолженности составила более 16,2 млн руб. «Следователь принимает меры для возмещения причиненного ущерба, провел обыск и произвел выемку документов коммерческой организации»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева