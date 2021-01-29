Максим Резник обратился к губернатору Петербурга и главе полиции с просьбой обеспечить мирное проведение акции 31 января

Депутат Заксобрания Петербурга написал обращение на имя губернатора Александра Беглова и начальника ГУ МВД по городу и области Роману Плугину с просьбой сделать все возможное для обеспечения конституционных прав граждан на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Копию обращения парламентарий опубликовал у себя в соцсетях.

Господин Резник ссылается на решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), согласно которому попытка разгона мирной пусть и несогласованной демонстрации, является несоразмерным ограничением права на свободу собраний.

Также, ссылаясь на 31 статью Конституции РФ (граждане имеют право собираться мирно и без оружия) он просит «обеспечить возможность проведения мирного собрания граждан».

Олег Дилимбетов