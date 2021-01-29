Еще 800 жилых домов газифицируют в Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области строят межпоселковый газопровод протяженностью 37 км, сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. По данным департамента в настоящее время построено 13,7 км газопровода.

После введения его в эксплуатацию появиться возможность газифицировать более 800 жилых домов и перевести на газ три котельные.

По словам заместителя директора департамента Марии Сачковой, проект реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов России, финансируемой ПАО «Газпром». Работы планируют завершить уже в этом году.

«По региональной программе газификации за счет средств областного и местного бюджетов в населенных пунктах Караш, Итларь, Хмельники, Коленово построены распределительные сети общей протяженностью 23,4 км»,— уточнила госпожа Сачкова.

София Бастрыгина