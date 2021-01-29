Прием первоклассников в школы ЯНАО начнется с 1 апреля

Зачисление детей в первые классы школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня, сообщила пресс-служба правительства Ямала со ссылкой на обновленный приказ министерства просвещения РФ.

«Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений. Принцип следующий: сначала до 30 июня собираются все заявления, а потом издаются приказы»,— сообщила заместитель директора департамента образования региона Яна Весова.

При зачислении сохранится территориальный принцип: приоритет будет отдан детям, проживающим в микрорайонах, закрепленных за образовательным учреждением. Также у первоклассников, чьи старшие братья и сестры уже учатся в данной школе, будет преимущество при зачислении.

Вторая волна заявочной кампании пройдет с 6 июля по 5 сентября. Отказать в приеме школа может только при отсутствии свободных мест. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

До 15 марта департамент образования планирует опубликовать регламент по зачислению в образовательные учреждения на сайтах всех школ ЯНАО. Основным способом подачи заявлений на поступление станет портал госуслуг, также документы можно также подать лично в школу, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через электронную почту школы или информационную систему образовательного учреждения.

В 2021 году ямальские школы планируют принять около 9 тыс. первоклассников.

Ирина Пичурина