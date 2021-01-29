Часть пермских вузов вернутся к очным занятиям

С 8 февраля вузы, подведомственные Министерству образования и науки РФ, могут вернуться к очному формату обучения. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Как указано в документе, решение о возобновлении очных занятий учебные заведения должны принимать исходя из эпидемиологической обстановки в регионе и согласовать с местными органами Роспотребнадзора.

В Перми в ведение Минобрнауки входят три университета: Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Педуниверситет уже сообщил о готовности полностью вернуться к очным занятиям. В ПГНИУ и политехе заявили, что сейчас этот вопрос прорабатывается. В пресс-службах вузов пояснили, что соответствующие приказы руководства, вероятнее всего, будут готовы в начале следующей недели.

Согласно приказу Минобрнауки, возвращаясь к прежнему режиму работы, вузы должны обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения COVID-19: создать условия для обработки рук антисептиками, организовать бесконтактную термометрию входящих в учебное заведение людей, обеспечить регулярное проветривание помещений и обработку дезсредствами всех контактных поверхностей, осуществлять контроль соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

Напомним, с октября прошлого года крупные вузы региона перешли на смешанный формат обучения. Все аудиторные занятия и консультации у студентов проходили дистанционно. Исключение составляли занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения. С 25 января ПНИПУ ослабил карантинные меры: студенты-очники выпускных курсов смогли вернуться к обучению в очном формате.