Число жалоб жителей Удмуртии на качество платных медуслуг выросло в 1,5 раза за 2020 год

За 2020 год в управление Роспотребназдора по Удмуртии поступило 64 обращения граждан на нарушение законодательства в сфере предоставления платных медицинских услуг. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения обращений 19 жалоб были перенаправлены в минздрав республики и территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Также управление составило три протокола об административном правонарушении, в адрес хозяйствующих субъектов было выдано три предостережения.

Кроме того, управление Роспотребнадзора подало пять исковых заявлений в отношении ООО «Стоматология Металлург», которое не вернуло потребителям деньги за не оказанные в полном объеме услуги. В настоящее время суды удовлетворили три этих иска, потребителям выплатили 496,78 тыс. руб.