В Саратове осудят 33 участника ОПГ за мошенничество с автострахованием

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 72 преступлений, предусмотренных чч. 2-4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, осенью 2013 года саратовец создал ОПГ, специализирующуюся на инсценировке ДТП, где он осуществлял планирование инсценировок, организацию оформления страховых случаев, представление документов в страховые компании, получение выплат, конспирацию преступлений. При этом одни участники группы якобы занимались предоставлением автомобилей, а другие — непосредственным участием в инсценировке ДТП.

В октябре 2017 года правоохранительные органы пресекли их деятельность, которая причинила страховым компаниям ущерб в размере свыше 31 млн руб.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Саратова. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 5 млн руб.

Мария Шахрай