В Оренбуржье число новых зараженных COVID-19 снижается четвертый день подряд

За последние сутки в Оренбургской области выявили 168 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Показатель снижается четвертый день подряд. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 33 757. С начала пандемии в регионе умерли 468 пациентов с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.