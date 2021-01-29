Синергия партнерства для повышения качества жизни

За четыре года сотрудничества с областным правительством Tele2 обеспечила мобильной связью и высокоскоростным интернетом 86 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов региона.



Реализация проекта по расширению сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом стала возможной благодаря партнерству с правительством Воронежской области. В рамках подписанного соглашения в 2020 году Tele2 установила базовые станции, работающие во всех современных стандартах связи, на территории 17 районов и Борисоглебского городского округа.

На состоявшейся в режиме онлайн пресс-конференции руководители макрорегиона «Черноземье» Tele2 сообщили, что по завершении четвертого этапа проекта 20 тыс. жителей области, проживающих на территории 52 населенных пунктов, получили возможность пользоваться качественными услугами сотовой связи в полном объеме. Стоимость проекта в 2020 году составила 60 млн рублей.

Как подчеркнул директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков, для компании совместный проект с правительством области является социальным.

«Значение цифровых сервисов и доступа к ним за прошедший год стало очевидно для всех. Пандемия изменила мир, ускорив процесс цифровизации. Общение с близкими, удаленная работа или учеба, оплата услуг с помощью мобильных приложений, онлайн-медицина, просмотр фильмов в режиме онлайн, информирование спецслужб о возникновении нештатных ситуаций – все это невозможно при отсутствии стабильной сотовой связи и быстрого интернета. В партнерстве с областным правительством мы уже несколько лет ведем плодотворную работу по обеспечению качественной связью жителей малых и отдаленных населенных пунктов региона, устраняя цифровое неравенство. Инвестируя в техническое развитие сети, прежде всего, мы заботимся о наших клиентах, чтобы они могли быть на связи в любой точке региона, а также пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета, доступ к которому необходим сейчас как никогда», - рассказал Дмитрий Садыков.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2, поделился, что в силу особенностей рельефа и удаленности от райцентров работа по строительству объектов связи была непростой. Он отметил, что за 4 года технологии шагнули вперед: если первые базовые станции работали в стандартах второго и третьего поколения, то, начиная с 2018 года, технические объекты поддерживают все современные стандарты связи, включая 4G. Конечно же, параллельно велась работа по модернизации ранее построенных базовых станций для обеспечения населения высокоскоростным интернетом. И сегодня жителям малых и труднодоступных населенных пунктов доступны такие же цифровые сервисы и возможности, как в крупных городах.

По словам Владимира Поварова, коммерческого директора макрорегиона «Черноземье» Tele2, реализованный с облправительством проект – «уникальное явление телекома. И это правильное направление, потому что закладывается равномерная платформа, позволяющая внедрить большое количество цифровых сервисов и услуг, в которых нуждается население и, в том числе, заинтересовано государство. Это важный проект с точки зрения возможности его тиражирования в РФ».

Помимо этого, оператор продолжает совершенствовать сетевую инфраструктуру для улучшения качества связи и емкости сети по всей Воронежской области. В 2020 году было модернизировано 42% базовых станций в регионе. Работа по расширению покрытия сети затронула все районы. На данный момент услуги голосовой связи и 4G-интернета от Tele2 доступны 99% жителей Воронежской области. Средняя скорость в сети LTE сейчас составляет около 10 Мбит/сек.

Благодаря активному строительству сетей и доступности мобильного интернета компания каждый год фиксирует значительное увеличение числа активных data-юзеров среди абонентов. За прошедший год рост числа новых интернет-пользователей в Воронежской области составил 16%, а общий объем потребляемого трафика вырос на 40% по сравнению с предыдущим периодом и продолжает расти.

Осуществленный совместно с правительством проект стал еще одним существенным шагом в выполнении госпрограмм цифровизации и развития сельских территорий. Отвечая на вопросы журналистов, представители Tele2 отметили, что готовы продолжить сотрудничество с облправительством и в 2021 году. Помимо этого, работа по строительству новых базовых станций и расширению емкости сети оператора в регионе будет продолжена.