У аэродрома Ижевска установили приаэродромную территорию

Приаэродромную территорию аэродрома установили в Ижевске согласно приказу Федерального агентства воздушного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Последовательное прохождение этапов установления приаэродромной территории находилось на постоянном контроле прокуратуры. В целях разрешения возникающих вопросов проведен ряд совещаний с участием правительства Удмуртии, проектировщика, оператора аэродрома. В настоящее время осуществляется реализация ограничений, установленных решением об установлении приаэродромной территории»,— говорится в сообщении.