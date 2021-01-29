Выдача микрозаймов в Челябинской области в 2020 году упала почти на 6%

В 2020 году в Челябинской области было выдано 575,8 тыс. микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.). Это на 5,8% меньше, чем в 2019-м, когда показатель составлял 611,4 тыс., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По общему количеству выданных микрозаймов в прошлом году регион занимает седьмое место среди субъектов РФ.

В целом по России выдача в 2020 году снизилась всего на 0,9%, до 18,8 млн единиц. Наибольшее количество микрозаймов выдано в Москве (901 тыс.), Московской области (801,2 тыс.), Краснодарском крае (692,6 тыс.), а также в Свердловской (683,8 тыс.) и Кемеровской (641,8 тыс.) областях. При этом регионы демонстрируют разнонаправленную динамику: из 30 регионов-лидеров по этому виду кредитования 12 показали рост выдачи микрозаймов. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что после сокращения весной 2020 года выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась. «В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели»,– говорит господин Волков. При этом он отметил, что снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах.