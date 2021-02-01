Забегая вперед

Последний месяц зимы — тот самый «счастливый случай», располагающий присмотреться к трендам грядущего сезона и наметить план действий по обновлению гардероба. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как найти свою правду.

Розовые мечты

От девичьего до феминистского — розовый цвет на подиумах продолжает свое победное шествие. Хочется верить, что у Пьерпаоло Пиччоли, Миуччи Прады с Рафом Симонсом в их дебюте и Изабель Маран (она посвятила этому цвету часть коллекции) настрой был при создании коллекций исключительно позитивный.

Isabel Marant, Valentino, Miu Miu, Prada весна-лето 2021 Фото: East News

С чистого листа

Белоснежный костюм, джинсы или пальто не стоит игнорировать даже в самую пасмурную погоду. Во-первых, минимализм прямиком из 1990-х снова с нами, а, во-вторых, самый чистый цвет из палитры будет на протяжении всего дня напоминать о том, что светлое будущее (во всех отношениях) не за горами. В подтверждение этому — шоу Sportmax, Fendi, Proenza Schouler и Loewe.

Proenza Schouler, Loewe, Fendi, Sportmax, весна-лето 2021 Фото: East News

На домашнем

Благодаря 2020 году этот тренд в разъяснениях не нуждается. Стоит лишь добавить, что в феврале поверх халатов и комбинаций лучше носить пуховики-одеяла (такие есть у Fendi), свободные брюки сочетать с максимально теплыми оверсайз-свитерами, а плюшевые спортивные костюмы — с экошубами.

Balenciaga, Fendi, Chanel, Dior, весна-лето 2021 Фото: East News

Все по плечу

«Жакет — всему голова» — известная истина, которую в грядущем сезоне стоит активно практиковать. Носить остроплечие жакеты в лучших традициях 1980-х, как на показе Оливье Рустена для Balmain, или выбрать более расслабленные, но все так же идеально скроенные по фигуре. Такие мы нашли у Люси и Люка Мейер из Jil Sander. За моделями, акцентирующими внимание на талии, можно отправиться в Alexander McQueen и Mugler.

Balenciaga, Fendi, Chanel, Dior, весна-лето 2021 Фото: East News

На широкую ногу

В наступающем сезоне необходимо обзавестись парой (а то и тройкой) свободных брюк с завышенной талией. И пока не растаял снег, сочетать их с грубыми ботинками на рифленой подошве, а как только градусник термометра устремится вверх — сменить их на любимые кроссовки. Варианты «верха» можно подсмотреть на шоу Николя Жескьера, в лукбуках сестер Олсен и Даниэля Розберри, который теперь (и надо отметить, очень удачно) отвечает за коллекции Schiaparelli.

Balenciaga, Fendi, Chanel, Dior, весна-лето 2021 Фото: East News

Ольга Шевченко