EKE Group получил разрешение на строительство San Gally Park

Финский концерн EKE Group получил разрешение на строительство стрех бизнес – центров на Лиговском проспекте. Офисные центры класса А будут возведены в рамках проекта San Gally Park на территории бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли.

Как сообщили в пресс-службе концерна, общая площадь бизнес-центров составит 47 тыс. кв. м, аренднопригодная — 27 тыс. кв. м. Приступить к строительным работам планируют до марта текущего года. Ожидается, что первый этап будет завершен за два года. Помимо бизнес-центра на участке в 2 Га будет построена гостиница на 298 номеров и проведена реконструкция 3-х исторических зданий под современное использование. Общая стоимость реализации проекта оценивается в € 120 млн.

Напомним, что участок под застройку площадью 2,5 га концерн приобрел у STRABAG SE в 2017 году.