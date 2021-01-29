На Кубани выявили 189 случаев COVID-19

В Краснодарском крае общее количество инфицированных коронавирусом составило 33314 человек, прирост заболевших за сутки составил 189 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Больше всего заболевших в Краснодаре — 44 человека, в Белореченском районе — 14, в Новороссийске — 13, в Сочи — 11, в Кавказском районе — 10. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 586,9.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе выздоровели 247 человек, умерли — 20 человек. Всего с начала пандемии в крае скончались 1432 пациента с диагнозом COVID-19, 24149 человека вылечились.

Наталья Шинкарева