Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов

Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов, опубликованного аналитическим агентством Frank RG. В рейтинг вошли стандартные рублевые депозиты для открытого рынка (массовый сегмент) с самыми высокими ставками, которые можно открыть удаленно: в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате или колл-центре. Сумма вклада — 100 тысяч рублей, срок — 1 год. Эксперты анализировали предложения банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов на 01.11.2020 г.



Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».