В Челябинской области семь ковидных баз вернулись к плановой работе

Ряд больниц Челябинской области, принимавших пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к работе в плановом режиме. Свободный коечный фонд на госпитальных базах сейчас составляет порядка 30%, сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день полностью вернулись к профильной деятельности районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского раиона, а также ГКБ №3 Миасса, ГКБ №3 Магнитогорска и детская ГКБ №7 Челябинска. В областной клинической больнице №3 к плановои работе пока вернули 40 коек, в ГКБ №1 – хирургическии корпус. В течение недели полностью возобновят плановую работу ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районная больница Каслей, областной перинатальный центр и госпиталь ветеранов. Частично вернутся к плановой работе – 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск). Перевод в обычный режим остальных больниц будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. По словам специалистов, переход на плановую медицину в первую очередь происходит там, где снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, и плановая помощь становится более востребована, прежде всего жителям с острыми нарушениями мозгового кровообращения, хирургического, терапевтического, гинекологического, кардиологического направлении.