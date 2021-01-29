Садоводы оспаривают в суде размещение кладбища в Пермском районе

Члены СНТ «Майский» в суде требуют признать недействующим генплан Лобаново, по которому возле дачного поселка планируется построить новое кладбище. Садоводы Максим Жуланов, Надежда Красноперова и Александр Хомутов обратились с иском к Земскому собранию Пермского района, утвердившему внесение изменений в генплан. Заявление рассматривается в Пермском краевом суде. Истцы считают, что кладбище разместится слишком близко от поселений, а грунтовые воды оттуда будут попадать в водоемы поселков. Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил в санитарно-защитную зону участка под кладбище попадут территории СНТ «Майский» и деревни Меркушево. На сегодняшнем заседании представитель членов «Майского» Алексей Лунев приобщил к материалам дела заключение эксперта о несоответствии почвы на землях под погост санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Напомним, власти Пермского района намерены разместить кладбище площадью 41,1 га в 1,2 км юго-восточнее деревни Горбуново. Еще летом жители близлежащих поселков — Лобаново, Кольцово и других, а также Успенский женский монастырь, находящийся поблизости, обращались к краевым властям с просьбой разобраться в проблеме.

Заключение о почве на месте будущего кладбища было подготовлено Ириной Май, замдиректора по научной работе Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. По данным документа, находящегося в распоряжении редакции “Ъ-Прикамье”, почва на спорном участке дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая, с высокой влажностью — более 22,7%. При этом на землях под погост почва должна быть песчаной и супесчаной с влажностью 6–28%. «Таким образом, по указанным показателям почвы земельного участка не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к участкам, отводимым под кладбища»,— указано в заключении.

Представители Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения заявили, что заключение не дает ответа на вопрос о том, можно или нет размещать кладбище на спорном участке. По словам сотрудников учреждения, свое заключение на проект дал также Роспотребнадзор. Однако в документе Роспотребнадзора тоже нет ответа о возможности строительства погоста. «Этот вопрос решают градостроительные организации»,— сообщили в ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Суд приобщил заключение к материалам дела.

Представитель управления капстроительства Пермского района (заинтересованная сторона) сослался на отчет об инженерно-геологических изысканиях. Согласно ему, «практически во всех слоях присутствуют песчанистые пески и песчанистые вкрапления». По словам представителя управления, все нюансы проекта будут проверяться госэкспертизой. И если проект получит положительное заключение, то кладбище будет построено, в противном случае новое кладбище в Пермском районе не появится. Представитель администрации Пермского района сообщил, что сегодня проект кладбища еще разрабатывается, поэтому говорить о нарушении административных прав истцов преждевременно.

Следующее заседание по делу назначено на 19 февраля.