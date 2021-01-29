В Красноярске четвертый раз за месяц введут режим «черного неба»

Режим «черного неба» введут в Красноярске с 30 января до 1 февраля. В городе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Ведомство просит жителей ограничить свое прибывание на улицах города «для предупреждения ухудшения состояния здоровья».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» усилило мониторинг за уровнем загрязнения воздуха в районах жилой застройки города.

За январь режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске объявляется уже в четвертый раз. Ранее его вводили 26, 21 и 8 января.

Екатерина Лукашевич