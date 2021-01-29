На благоустройство городов Волгоградской области выделили 1 млрд рублей

В Волгоградской области на благоустройство городов направят почти 1 млрд руб. в 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета ЖКХ, мероприятия по благоустройству территорий пройдут в 20 муниципальных образованиях — во всех 19 городах субъекта и рабочем поселке Светлый Яр. На эти цели предусмотрели 919,13 млн руб. из федерального бюджета, 62,84 млн руб. из регионального и 6,93 млн руб. из местного.

Мария Шахрай