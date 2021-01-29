«Весь арсенал будет применен в отношении такой группировки»

В Татарстане в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 сократилось число грабежей разбоев, квартирных краж и угонов автомобилей, но резко участились случаи кибермошнничества и наркопреступлений. Об этом вчера заявил глава МВД по республике генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Он обещал «применить весь арсенал» к группировками, которые «позволят себе высунуться». Правда, при этом признал, что в республике «группировок много», а ресурсов министерства на всех не хватает.



О сокращении опасных преступлений в Татарстане министр внутренних дел Артем Хохорин заявил вчера, выступая с докладом на коллегии регионального МВД. По его словам, «самое низкое значение за последние 25 лет» показали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, квартирные кражи и угон автотранспорта. Министр не назвал точные цифры, однако заметил, что также сократилось число преступлений, совершаемых на улице, уменьшилась аварийность и количество погибших на дорогах. Последний показатель составил 8,5 на 100 тыс. населения. «Это лучший результат в округе и один из лучших среди субъектов РФ»,— отчитался глава МВД.

Господин Хохорин признал, что существенные изменения в работу МВД внесла пандемия COVID-19, когда передвижения граждан в Татарстане частично или полностью отграничивали. По его словам, весной на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности ежедневно задействовали до 2 тыс. сотрудников. «Осложнение оперативной обстановки не допущено»,— констатировал министр.

Вместе с тем общее число регистрируемых преступлений возросло, в первую очередь, за счет роста мошенничества с использованием мобильной связи и интернета. Так, число краж с банковских счетов такими методами увеличилось в 2020 году втрое. Татарстан оказался на третьем месте по числу таких мошенничеств после Москвы и Краснодарского края.

Артем Хохорин добавил, что ежедневно жертвами таких преступлений становятся около 30 жителей республики. В среднем в неделю у граждан похищают около 20 млн руб. Вопрос раскрытия этих преступлений остается «проблемным». Однако число задержанных за совершение дистанционных хищений увеличилось в 1,5 раза. Господин Хохорин объявил 2021 год годом борьбы с преступлениями с использованием информационных технологий.

Также глава МВД отчитался о росте наркопреступлений, число которых в 2020 году превысило 5 тыс. За 2020 год в Татарстане было выявлено девять подпольных нарколабораторий, перекрыт 61 канал поставки запрещенных веществ. В прошлом году полицейские изъяли свыше 200 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это в три раза больше, чем годом ранее. В том числе полиция изъяла 70 тонн несертифицированного антисептика.

Артем Хохорин сообщил, что в 2020 году возбудили 64 уголовных дела по преступлениям террористического характера и еще 24 — по экстремизму. Так, была пресечена деятельность запрещенного террористического объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», члены которого вербовали жителей Татарстана для участия в незаконных вооруженных формированиях. Также к ответственности привлеки руководителей и участников запрещенных в РФ организаций «Хизб ут-Тахрир», «Нурлжулар», «Свидетелей Иеговы» и сторонников движения по возрождению СССР. По словам министра, в Татарстане «сохраняется угроза террористических и экстремистских проявлений». Он вспомнил теракт в Кукморе, в результате которого был застрелен подозреваемый подросток. «Мы не можем со стопроцентной уверенностью исключить повторения подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее в поле зрения не попадали»,— пришел он к выводу.

Одной из серьезных проблем остается организованная преступность, в том числе с участием подростков. Еще год назад министр обещал не допустить возврата «лихих 90-х», когда «гибли не только бандиты, но и ни в чем неповинные граждане». Однако в 2020 году «наиболее ярко ОПГ проявили себя в Набережных Челнах, где было установлено восемь групп несовершеннолетних, придерживающихся запрещенной в РФ идеологии АУЕ». Также проблема остается актуальной для Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Зеленодольска и Высокой Горы.

По словам министра, специально для борьбы с подростковой преступностью была создана в МВД группа «Лидер». К ответственности привлекли участников массовых драк, выявили преступные формирования с участием несовершеннолетних. Также Роскомнадзором было заблокировано 60 группы в соцсетях «антисоциальной направленности».

Господин Хохорин также сообщил, что в 2020 году были «попытки лидеров и авторитетов» и «так называемых воров в законе» взять под контроль отдельные города и районы республики. В итоге были задержаны «смотрящие» по районам. Артем Хохорин сообщил, что всего в прошлом году к ответственности привлекли более 70 членов преступных формирований. Глава МВД признал, что в республике «группировок много» и ресурсов министерства на всех не хватает. «Но любая группировка, которая позволит себе высунуться, проявить себя, будет сразу же поставлена на особый контроль. Весь арсенал будет применен в отношении такой группировки»,— резюмировал министр.

Кирилл Антонов