Ростовская ГК «Фармацевт» вложит около 1,5 млрд рублей в открытие новых аптек

ГК «Фармацевт», в которую входят сети «Социальная аптека» и «Нектар», к концу года планирует вложить в открытие новых аптек около 1,5 млрд руб. Об этом ее владелец Павел Прибылов сообщил в интервью “Ъ-Юг”.

«У нас около 500 аптек; к концу года их должно стать в 1,5 раза больше. В открытие одной аптеки мы вкладываем до 6 млн руб»,— сообщил господин Прибылов. Он отметил, что предприятие использует только средства, занятые у собственника. У банка компания берет только банковские гарантии.

Объединенная сеть «Социальная аптека» и «Нектар» в рейтинге Vademecum «топ-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года» заняли 17-ю строчку с долей рынка на уровне 1%. По данным “Ъ-Юг”, выручка компании составляет 7,3 млрд руб., а в сети работает 481 аптека. Компания присутствует в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области, Кавминводах, Воронежской и Белгородской областях.

Подробнее о планах ГК «Фармацевт» читайте в интервью Ъ-Юг: «Будем инвестировать в развитие розницы».

Наталья Шинкарева