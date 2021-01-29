Материнская компания «Эконивы» планирует выход на Московскую биржу

«Экозем-Аграр», германская холдинговая компания российского производителя молока ГК «Эконива» (значительная часть активов располагается в Черноземье), в первом квартале 2021 года планирует разместить облигационный заем на Московской бирже. Средства, полученные от размещения, будут использованы для частичного погашения облигационного займа 2012/21. Это следует из документов компании.

Отметим, что «Экозем-Аграр» отчиталась о росте объема производства сырого молока в 2020 году на 22% до 925 тыс. т, следует из итогового отчета холдинга. Надой существенно увеличился, особенно в четвертом квартале,— с 2,5 тыс. т на 30 сентября до 2,9 тыс. т к концу финансового года. Поголовье молочных коров на конец года составило 105 тыс. голов (+7%). Это позволило «Экониве» войти в тройку крупнейших мировых производителей молока.

Цена на молоко выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом и достигла 32 руб./кг. Падение курса рубля оказало влияние на динамику цен на молоко в евро, при этом к концу года цена стабилизировалась на уровне 0,35 евро/кг.

В целом на данный момент группа перерабатывает около 300 т собственного молока в сутки. К концу 2022 года «Экозем-Аграр» будет самостоятельно перерабатывать треть всего объема молока, производимого группой. Ассортимент продукции под брендом «Эконива» включает 70 товарных позиций. Продукция реализуется в более чем 20,8 тыс. точек продаж и заведениях общественного питания (в 2019 году — 3,6 тыс. точек). На 31 декабря 2020 года земельный банк «Экозем-Аграр» составил 630 тыс. га, при этом 50% земель находилось в собственности группы.

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на результаты деятельности группы, говорится в отчете. Все заводы компании работали бесперебойно, с соблюдением необходимых мер безопасности. Пандемия также не оказала существенного влияния на цену на молоко.

Ирина Лобанова