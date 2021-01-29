Роскомнадзор потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube, которые были введены под предлогом нарушения авторских прав. Доступ к материалам с гимном был ограничен из-за обращения американской компании Broadcast Music, Inc (BMI). В пресс-службе Google заявили, что рассмотрели претензию компании и признали ее необоснованной.

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content-ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил»,— сообщили ТАСС в компании.

Система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями. Новые видео, загружаемые на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. При обнаружении совпадения Content-ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что гимн и иные государственные символы не являются объектом авторских прав. «Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также в своем обращении ведомство призвало российских владельцев каналов, размещающих свой контент на YouTube, перейти на российские видеохостинги.