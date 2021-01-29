29 января, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Роскомнадзор потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube, которые были введены под предлогом нарушения авторских прав. Доступ к материалам с гимном был ограничен из-за обращения американской компании Broadcast Music, Inc (BMI). В пресс-службе Google заявили, что рассмотрели претензию компании и признали ее необоснованной.

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content-ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил»,— сообщили ТАСС в компании.

Система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями. Новые видео, загружаемые на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. При обнаружении совпадения Content-ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что гимн и иные государственные символы не являются объектом авторских прав. «Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также в своем обращении ведомство призвало российских владельцев каналов, размещающих свой контент на YouTube, перейти на российские видеохостинги.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя