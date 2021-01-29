Жителя Рыбинска осудят за уклонение от уплаты налогов на 56 млн рублей

Прокуратурой Ярославской области направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя города Рыбинска в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 52-летний житель Рыбинска, являющийся учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

По материалам дела, обвиняемый в 2012 -2014 годах давал указания о включении в налоговые декларации возглавляемой им организации заведомо ложных сведений о налогооблагаемой базе. В частности, сведения о фиктивных договорах по выполнению работ с другими организациями, а также суммы налога на добавленную стоимость, якобы начисленного при заключении фиктивных сделок. Расследование уголовного дела вели следственные органы СК России по Ярославской области.

«В результате указанных действий неуплаченная в бюджетную систему Российской Федерации сумма налогов составила более 56 млн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Антон Антонов