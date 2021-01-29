Uniqlo выпустит коллаборацию с Лувром

Uniqlo объявили о запуске коллаборации линейки футболок UT (Uniqlo T-shirt) с Музеем Лувра. В России коллекция появится в феврале. Первая серия станет частью сотрудничества Uniqlo с Музеем Лувра, которое начнется в 2021 году. Эта коллекция, в которой такие исторические шедевры, как «Мона Лиза», представлены в уникальной интерпретации UT, отразили еще одну сторону концепции LifeWear, — а именно стремление бренда добавить яркости в нашу жизнь через искусство.

Фото: Uniqlo

Концепция мужской коллекции разработана художником-графиком и международной легендой дизайна Питером Сэвиллом. Всемирно известные произведения, такие как «Мона Лиза», «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская», были им переосмыслены в фирменном графическом стиле. «Я был заинтригован тем фактом, что в Музее Лувра легендарная "Мона Лиза" значится как картина No. INV 779, что является её внутренним инвентарным номером. Это вдохновило меня. Как и многие люди, когда я смотрю на произведения искусства, я также осознаю присутствующую в них геометрию. Исследование этой точки зрения через дизайн футболки показалось мне подходящим для коллаборации UT / Louvre», — прокомментировал выход коллаборации Сэвилл.

Фото: Uniqlo

Коллекция футболок будет представлена в интернет-магазине бренда и во всех магазинах Uniqlo, а свитшоты — онлайн и в избранных магазинах бренда.