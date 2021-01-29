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Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самарской области инспектор Госинспекции труда обвиняется в коррупции

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного государственного инспектора труда Госинспекции труда в Самарской области. Она обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Уголовное дело направлено в федеральный суд Самарского района. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в декабре 2019 года и в феврале минувшего года женщина дважды получала на банковскую карту от директора компании средства на общую сумму в 40 тыс. руб. Средства предназначались для непривлечения виновных к ответственности после внеплановой проверки.

Ани Айвазян


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