Депутаты Башкирии не поддержали предложение компенсировать аренду жилья сиротам

Курултай Башкирии отклонил законопроект руководителя фракции ЛДПР в парламенте Вячеслава Рябова о выделении средств из бюджета республики на компенсацию аренды жилья сиротам, достигшим 23 лет, и имеющим право на обеспечение жилыми помещениями. Депутат предложил ежемесячно выделять им до 10 тыс. руб.

Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов сообщил, что около 7 тыс. сирот в республике стоят в очереди на получение жилья. Ежегодно из бюджета Башкирии, по его словам, на покупку жилья выделяется 877 млн руб. Законопроект потребует выделения дополнительно еще 840 млн руб., подчеркнул Салават Харасов. «Такие меры не приведут к обеспечению всех сирот жильем», — заявил он, сообщив, что правительство республики направило отрицательное заключение на инициативу.

В ответ Вячеслав Рябов подчеркнул, что существующие меры поддержки детей-сирот неэффективны: покупаемые муниципалитетами квартиры находятся в плохом состоянии и не удовлетворяют нормативным требованиям. Он напомнил, что республика выделила только 30 млн руб. на проведение в Уфе в прошлом году фестиваля искусств «Сердце Евразии». «А эффект какой? Кто-нибудь вспомнит, что был такой праздник? Нужно расставлять приоритеты, учитывая, что здесь дети», – заявил господин Рябов.

Салават Харасов, тем не менее, парировал, что в бюджете сегодня денег на реализацию законопроекта не заложено. «Мы не можем сейчас решить более насущные проблемы по здравоохранению», — отметил он.

Спикер Курултая Константин Толкачев, высказываясь за отклонение инициативы, призвал депутатов собраться и обсудить вопрос обеспечения сирот жильем, чтобы выработать альтернативные решения. По его словам, помимо детей-сирот есть еще много других обделенных категорий граждан. «Многодетных много и инвалидов. У нас вон бомжей сколько, знаете? – обратился Константин Толкачев к парламенту. – Никто не знает. Говорят, примерно 5-7 тысяч. По-разному. Это люди, которые лишены всех гражданских прав».

Влада Шипилова