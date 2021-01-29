Институт экономики закроют в Красноярске

С 1 февраля Красноярский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики закрывается. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, до 28 января студенты должны были подать заявления на перевод в другие вузы, чтобы их не отчислили.

«80% студентов филиала перевелись для продолжения обучения в головной вуз, а 20% будут учиться в университетах города»,— рассказал директор института Алексей Храмцов (цитата по GorNovosti).

По его словам, «филиал был экономически прибыльным». Причины закрытия господин Храмцов не уточнил.

Филиалы института также действуют в Новосибирске, Смоленске и Барнауле. В Красноярске отделение существовало на протяжении 25 лет.

Артем Шпек