Маршрутчики пожаловались в УФАС на платную остановку в Копейске

Управление ФАС России по Челябинской области рассмотрит заявление перевозчиков на платную остановку в Копейске.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, заявители – ООО «Автолайн», ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие» и ООО «Такси-сервис» указали, что с 20 января МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» поставило шлагбаум перед остановкой «Автовокзал», тем самым ограничив въезд маршрутных транспортных средств к остановочному пункту для посадки и высадки пассажиров. По мнению перевозчиков, действия МУП незаконны. Предприятие навязывает им невыгодные условия, фактически принуждает к заключению договоров на услуги парковки автобусом. Тариф составляет 2200 руб. в месяц за одну маршрутку. При этом перевозчики в услугах парковки не нуждаются, поскольку только высаживают и забирают пассажиров. Согласно информации о местах нахождения общественного транспорта, размещенной на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, автовокзал Копейска является зарегистрированным остановочным пунктом.

«Заявители полагают, что МУП является единственным владельцем разворотной площадки у автовокзала Копейска, злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и имеет возможность в одностороннем порядке влиять на условия пользования объектами транспортной инфраструктуры путем навязывания невыгодных для перевозчиков условий»,– говорится в сообщении Челябинского УФАС России. Перевозчики указывают, что не отказываются оплачивать услуги за пользование конечной остановкой, но это должны быть реально оказываемые услуги, например, уборка территории, по обоснованной цене.

Обратившиеся в УФАС компании занимаются регулярными перевозками по маршрутам №172 «Челябинск (ДК «Восток») – Копейск (автовокзал)», №479 «Копейск (автовокзал) – поселок Луговой», №485 «Копейск (автовокзал) – поселок Ханжино», №125 «Челябинск (ж/д вокзал) – Копейск (автовокзал)». Антимонопольное ведомство приступило к изучению обстоятельств сложившейся ситуации и правомерности действий муниципального предприятия.