Татарстанцев предупредили об ответственности за участие в акции 31 января Правонарушителей будут привлекать к административной ответственности

МВД по Татарстану предупредило жителей об ответственности за призывы и участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое запланировано на 31 января. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители будут немедленно реагировать на правонарушения и предпримут все меры для обеспечения правопорядка. Правонарушителей будут привлекать к ответственности.

Напомним, первая несогласованная акция в поддержку господина Навального прошла 23 января во многих городах РФ, включая Казань. По итогам мероприятия многие активисты были задержаны и привлечены к ответственности. На днях в сети анонсировали вторую акцию.

"Ъ-Казань"