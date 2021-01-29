Мэр Новосибирска объяснил несогласование митингов отсутствием заявок

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о возможности удовлетворить просьбу депутата горсовета Ростислава Антонова о согласовании акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального, сказал, что не может это сделать из-за отсутствия заявки.

«Я против обострений. Мы заинтересованы в том, чтобы в Новосибирске не происходило никаких столкновений, тем более — арестов. Но, согласитесь, можно разрешать то, на что запрашивается разрешение. Парадокс заключается в том, что все призывы к мэрии сегодня, по сути дела, не по адресу, потому что я ответственно вам заявляю: ни одного заявления о проведении акций нет»,— сказал мэр, отвечая на вопрос журналиста об обращении Ростислава Антонова.

Господин Локоть также сделал вывод, что «организаторы этих мероприятий не ставят целью проведение законных акций»: «В правовом поле нет возможности решать этот вопрос, когда нет заявлений. Значит, намеренно готовят эти акции во внеправовом поле».

В пятницу депутат горсовета Ростислав Антонов опубликовал в соцсети официальное обращение к мэру с предложением «вернуть ситуацию в правовое русло, определив и согласовав места для проведения публичных мероприятий». «Не нужно создавать врагов, там, где без этого вполне возможно обойтись. Проявите волю и верните ситуацию в конструктивное русло. Все митинги должны проходить в правовом поле, дайте людям такую возможность»,— написал депутат на своей странице в соцсети.

Дарья Решетникова