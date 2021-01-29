Зарубежные СМИ: Достаточно ли эффективна новая американская вакцина Novavax?

Американская вакцина Novavax показала эффективность в 90%. По данным Bloomberg, это один из самых востребованных препаратов. Всего в мире заказали почти 1,5 млрд доз. По этому показателю Novavax уступает только разработке компании AstraZeneca. При этом во время испытаний выяснилось, что новая вакцина менее эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет The Guardian, вакцина от Novavax основана на шиповидном белке коронавируса. То есть по принципу действия напоминает российскую «ЭпиВакКорону». Хранить ее можно при температуре от двух до восьми градусов, и это должно упростить поставки. В испытаниях нового препарата в Британии участвовали 15 тыс. человек, из них примерно четверть — старше 65 лет. Половина случаев, когда вакцинированный доброволец все-таки заражался COVID-19, были вызваны британским штаммом. Эффективность против него оценили в 85,5%, против исходного варианта вируса — в 95,5%.

Исследования препарата также прошли в Южной Африке. Там, как отмечает The Wall Street Journal, почти все пациенты с COVID-19 заражены местным специфическим штаммом. И он оказался более устойчивым к вакцине. Только в половине случаев препарат был эффективен. В Novavax пояснили, что испытания в ЮАР были небольшими — около 4,5 тыс. добровольцев. Компания пообещала модифицировать препарат, чтобы повысить его эффективность именно против южноафриканского варианта.

Испытания в ЮАР также провела компания Johnson & Johnson. Объявить о результатах исследований она планировала еще на прошлой неделе, пишет The New York Times. И задержка публикации вызвала у ученых подозрение, что и этот препарат менее эффективен против южноафриканского штамма. Так или иначе, компания пообещала обнародовать результаты в первые дни февраля.

В Европе тем временем разгорается вакцинная война. Из-за срыва поставок препарата от AstraZeneca, Евросоюз может получить лишь четверть из 100 млн доз, передает BBC. Поставки вакцин от Pfizer также замедлились — в компании заявили, что корректируют методы производства. На этом фоне в Испании, Франции и Португалии отменяют запланированную вакцинацию первым компонентом, чтобы пациенты смогли своевременно получить второй; а в Германии предупреждают о как минимум десяти неделях дефицита.

Чтобы остановить вакцинную войну, в Евросоюзе могут заблокировать экспорт препаратов в Великобританию. Такой вариант предложил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет The Independent. Дело в том, что, несмотря на срыв поставок в ЕС, AstraZeneca продолжает обеспечивать вакциной Соединенное Королевство. «Если не удастся найти удовлетворительное решение, мы должны изучить все варианты и использовать все доступные меры принуждения», — написал Шарль Мишель главе Еврокомиссии.