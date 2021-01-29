Медорганизациям Саратовской области передали новые машины

Районные поликлиники и больницы Саратовской области получили 26 новых автомобилей. Машины передали в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые машины получили 26 медорганизаций. Автомобили будут использоваться для доставки маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование в поликлиники, пункты вакцинации, а также доставки медработников и лекарственных препаратов до места жительства пациентов.

Как отметили в правительстве, в регионе стартовала реализация пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. За это время медучреждения получат 255 автомобилей, из которых 219 машин передадут в 2021 году.

Мария Шахрай