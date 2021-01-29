«Мегафон»: розничная торговля — самая цифровая отрасль в Новосибирске

Оператор сотовой связи по итогам 2020 года составил рейтинг региональных компаний по уровню пользования цифровыми сервисами. Так, согласно данным экспертов, чаще всего новыми технологиями пользовались предприятия из отрасли розничной торговли, на втором месте — автотранспортные услуги (грузоперевозки, такси), далее следуют курьерские службы (доставка), строительство и продажа недвижимости, замыкает пятерку деятельность частных охранных служб.

«Перспектива цифровизации стала очевидной именно в 2020 году. Непростые условия в экономике подтолкнули компании, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства, к пересмотру традиционных бизнес-моделей в пользу онлайн-сервисов. В 2020 году 36% корпоративных клиентов „Мегафона“ в Сибири интегрировали цифровые продукты в свой бизнес. Инвестиции в технологичные решения позволили сохранить конкурентоспособность, повысить лояльность клиентов и усилить командную работу сотрудников»,— рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Сибири Максим Скворцов.

Наиболее востребованными сервисами среди новосибирских компаний стали технологии дистанционного взаимодействия с сотрудниками и продукты, позволяющие взаимодействовать с клиентами. Для сравнения брались обезличенные данные по количеству B2B-услуг «Мегафона», используемых местными компаниями. В частности, аналитическая служба оператора определила, что чаще всего бизнес пользовался в прошлом году облачными сервисами. В 2020 году каждый третий (32%) корпоративный клиент из всех цифровых продуктов «Мегафона» выбрал именно онлайн-решения.

Еще одним востребованным решением стала услуга «Мегафон Таргет», которая позволила бизнесу информировать клиентов об интересных акциях и скидках через SMS. Доля этого сервиса среди всех цифровых продуктов оператора в 2020 году составила 30%. «Мегафон Таргет» был востребован в торговой и правовой сферах, а также среди местных ресторанов и кафе с доставкой еды.

В число наиболее востребованных специалисты также внесли сервис «Контроль кадров». Он позволил организовать работу курьеров, мерчендайзеров, экспедиторов и водителей. Новосибирские предприниматели пользовались этой услугой в 3,5 раза чаще, чем в 2019 году.

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