В Ростовской области выявлено 377 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 377 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Ростове — 143. В Батайске, Таганроге и Азовском районе выявлено по 11 случаев, по девять — в Новошахтинске, Шахтах, Миллеровском, Неклиновском и Сальском районах, восемь — в Новочеркасске, по семь — в Аксайском, Красносулинском и Шолоховском районах, по шесть — в Гуково, Зерноградском, Мясниковском и Семикаракорском районах, по пять — Каменске-Шахтинском, Багаевском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Зимовниковском, Орловском и Пролетарском районах. В Волгодонске, Зверево, Егорлыкском, Заветинском, Каменском, Обливском, Тацинском районах выявлено по четыре случая, по три — в Донецке, Боковском, Волгодонском, Константиновском, Морозовском, Октябрьском и Ремонтненском районах, по два- в Веселовском, Кагальницком, Кашарском, Матвеево-Курганском, Тарасовском, Целинском и Чертковском районах, по одному — в Азове, Куйбышевском, Мартыновском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

За прошедшие сутки в области выздоровел 421 человек. Умерли 20 человек.

По состоянию на утро 29 января количество инфицированных в области превысило 62,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1498. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период выздоровели более 52,4 тыс. человек, умерли 2 606 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева