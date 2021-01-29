«Время рассказывать»

Глава Тамбовской области Александр Никитин первым из губернаторов Черноземья вернулся к очному формату пресс-конференций. 28 января в Центре межрегиональных связей Тамбовщины, на окраине города, господин Никитин встретился примерно с 20 представителями средств массовой информации. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-гигиенических мер: все журналисты были в масках, а их посадочные места установили с учетом социальной дистанции. Глава региона признался, что соскучился по живому общению со СМИ и отвечал на порядка 20 вопросов около 3,5 часов. Какие темы затронул господин Никитин и как на них реагировал - в фотогалерее «Ъ-Черноземье».