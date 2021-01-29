В Ростове из-за гололеда произошло несколько ДТП на мосту Сиверса

Утром, 29 января, на ул. Береговой, 2Б, произошло столкновение четырех автомобилей: Toyota, Kia, Reno и Лада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Ростовской области. По данным ведомства, предварительной причиной аварии является гололед, а также несоблюдение дистанции и бокового интервала.

«ДТП оформили, осталась одна машина. Еще осталось одно ДТП в районе автовокзала. По информации сервиса Яндекс.Пробки, на въезде в Ростов со стороны Батайска столкнулись шесть автомобилей», - сообщает пресс-служба.

По данным telegram-канала «Че по Ростову?», в ДТП попали порядка 20 автомобилей.

Наталья Шинкарева