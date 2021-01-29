«Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2021 года

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет, что Bloomberg включил компанию в индекс гендерного равенства 2021 года (BloombergGenderEqualityIndex). Индекс расширил свой состав в 2021 году и теперь включает 380 компаний из 44 стран. Компании представляют 11 секторов экономики, включая телекоммуникационную, автомобильную, банковскую, инженерную и строительную отрасли, а также потребительские услуги и розничную торговлю. «Ростелеком» входит в индекс второй год подряд.



Индекс отслеживает финансовые показатели публичных компаний, приверженных гендерному равенству путем разработки соответствующих политик, обеспечения представительства среди сотрудников и прозрачности раскрытия информации. Компании, включенные в индекс 2021 года, представили всесторонний обзор своих инвестиций в обеспечение гендерного равенства на рабочих местах и в локальных сообществах. «Ростелеком» включен в индекс этого года как компания, продемонстрировавшая высокий результат по всем элементам системы оценки, в том числе уровню раскрытия информации.

«Ростелеком» прикладывает серьезные усилия для достижения устойчивого развития и стремится обеспечивать высокий уровень раскрытия информации о ESG1. Подробнее о факторах ESG в деятельности компании можно узнать на сайте «Ростелекома»:https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/esg_information/.

Дополнительная информация доступна по ссылке:

https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/.